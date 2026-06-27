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Sinner verso l’esordio a Wimbledon: “Pronto per ricominciare, non sarà facile”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara all’esordio a Wimbledon 2026. Il fuoriclasse azzurro tornerà in campo lunedì 29 giugno per iniziare il percorso di difesa del titolo a Londra, contro il serbo Miomir Kecmanovic: “Devo concentrarmi sull’avversario” ha detto il numero uno del ranking Atp in conferenza stampa. “Sarà una partita difficile, ma servirà per mettere un po’ di ritmo”. 

Sinner aprirà il torneo da campione in carica, giocando sul Centrale: “Da un anno so che giocherò alle 13.30 di lunedì, è bello tornare qui. Sono già stato sul Centrale giovedì, quando non c’era nessuno e ho visto il campo, tutto bello e pulito. Forse così è ancora più bello, è stata un’emozione. Ora servirà cominciare bene, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo”.  

Sinner si è soffermato sui cambiamenti della preparazione, dopo i problemi di salute e l’eliminazione a sorpresa al Roland Garros: “Non mi piace parlare di cosa abbiamo cambiato esattamente. Dal punto di vista fisico abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo fatto tutto insieme senza pause per provare e sentire tante cose. Vedremo come reagirò in campo”. E ancora, a proposito degli allenamenti: “Non si può simulare al 100% ciò che si sente in una partita. Abbiamo fatto cambiamenti, ma non grandi. Sono dettagli. Siamo felici di ciò che stiamo facendo, è un processo lungo e non vedremo i risultati ora. Stiamo facendo il massimo. Mi sento preparato. Sarà difficile, ma siamo pronti”.  

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