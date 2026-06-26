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Conclusa a Milano la prima edizione di World Tech Conference

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Si è conclusa oggi, all’Allianz MiCo di Milano, la prima edizione di World Tech Conference, l’evento internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione che per tre giorni ha riunito alcuni tra i più autorevoli rappresentanti del mondo scientifico, istituzionale e industriale per confrontarsi sulle grandi trasformazioni tecnologiche che stanno ridefinendo il presente e il futuro delle nostre società. L’appuntamento è già rinnovato per la seconda edizione, in programma dal 7 all’11 giugno 2027.  

Articolata attorno ai temi della visione strategica, della trasformazione dei sistemi produttivi e della governance del cambiamento, la manifestazione ha rappresentato un’occasione unica di confronto interdisciplinare sulle sfide poste dall’intelligenza artificiale, dalle tecnologie quantistiche, dalla sovranità tecnologica, dalla sicurezza digitale e dal ruolo delle istituzioni nel governo dell’innovazione. Nel corso delle tre giornate, la conference ha ospitato personalità di primo piano della comunità scientifica internazionale, rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, leader industriali, accademici ed esperti provenienti da alcuni dei più prestigiosi centri di ricerca del mondo: 20 ore complessive di streaming, 18 tavole rotonde, 22 sessioni in formato Ted, 220 speaker e più di 50 giornalisti accreditati. 

La giornata inaugurale, dedicata al tema “Il mondo sta cambiando – Legittimità, Visione, Cambiamento di Paradigma”, ha posto l’attenzione sui nuovi equilibri globali e sulle trasformazioni in atto, aprendo una riflessione sul nuovo ordine tecnologico internazionale e sul ruolo strategico dell’Europa nello scenario digitale e quantistico. 

Il secondo appuntamento, “La trasformazione in corso – Industria, Scienza, Sistemi Reali”, ha approfondito il rapporto tra innovazione e sistemi produttivi, affrontando temi quali convergenza tecnologica, infrastrutture strategiche, energia, nucleare, etica dell’intelligenza artificiale e sicurezza nazionale nell’era delle tecnologie emergenti. Tra i momenti più significativi, la firma della Volta Declaration, nata con l’obiettivo di promuovere una visione condivisa sul governo delle tecnologie emergenti e rafforzare il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, industria e mondo della ricerca. 

La giornata conclusiva, “Governare il Futuro – Scelte, Responsabilità, Direzione”, ha portato il dibattito sulla necessità di nuovi modelli di governance per accompagnare sistemi tecnologici sempre più complessi. La plenaria finale, “Governing Tomorrow: A Call to Action from Milan to the World”, ha rappresentato il momento di sintesi dell’intera manifestazione, lanciando da Milano un appello alla comunità internazionale perché il progresso tecnologico sia guidato da responsabilità, cooperazione e visione strategica. La prima edizione ha registrato un’importante partecipazione di pubblico, aziende, startup e operatori del settore, posizionando World Tech Conference come una nuova piattaforma europea di riferimento per il confronto tra scienza, economia, istituzioni e industria sulle grandi sfide dell’innovazione tecnologica. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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