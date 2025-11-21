11.5 C
Autismo, Locatelli per i 40 anni di Angsa: “Vedere potenzialità e non solo limiti”

(Adnkronos) – “Dobbiamo vedere in ogni persona le potenzialità e non solo i limiti”. Così Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, intervenendo alla Camera dei deputati all’incontro con la stampa organizzato per celebrare i 40 anni di Angsa-Associazione nazionale genitori persone con autismo, che oggi rappresenta una rete di 70 realtà territoriali e 4mila famiglie di persone con disturbo dello spettro autistico. 

Il ministro ha spiegato che dall’attività di Angsa può arrivare un sostegno rilevante sia alla ricerca sia alla riabilitazione, ricordando gli obiettivi della riforma sulla disabilità. “Benessere, salute, riabilitazione e medicina – sottolinea – sono fondamentali, ma poi nella vita di ogni persona è importante anche la dimensione sociale, lavorativa e ricreativa”. Locatelli ha concluso evidenziando la necessità di un cambio di prospettiva: “Su questo dobbiamo fare ancora tanto”.  

cronaca

