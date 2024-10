Autocisterna si ribalta, perde benzina ed esplode: oltre 140 morti in Nigeria

(Adnkronos) – Tragedia in Nigeria dove oltre 140 persone sono morte nel nord del Paese per l’esplosione di un’autocisterna che si è ribaltata nello stato di Jigawa, nel nord del Paese. Lo riferiscono i soccorritori locali all’Afp. L’elevato numero delle vittime è dovuto alla folla accorsa dopo l’incidente nel tentativo di raccogliere benzina dalla cisterna. Tutto è avvenuto ieri sera a Majiya. “L’autista ha perso il controllo e l’autocisterna si è ribaltata. Si è verificata una perdita di carburante – ha spiegato il portavoce della Polizia nella zona, Lawan Shiisu Adam – Gli abitanti della zona si erano radunati per prelevare il carburante quando è avvenuta l’esplosione”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)