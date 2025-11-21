11.5 C
Ballando, Giada Lini ‘provoca’ Fognini: “Andavo meglio con Alan Friedman…”

(Adnkronos) –
Giada Lini e la stoccata pungente al suo allievo Fabio Fognini a Ballando con le stelle. La maestra di ballo, scherzando ma non troppo, si è lamentata con l’ex tennista dei numerosi infortuni accumulati in tanti anni di carriera. Acciacchi assortiti che rendono difficile progettare e pensare alle performance da portare in pista di settimana in settimana. Per questo, la ballerina ha paragonato le prestazioni dell’ex tennista ligure a quelle del giornalista Alan Friedman, protagonista non indimenticabile dell’edizione 2024 di Ballando. Il giornalista in coppia con Lini venne eliminato durante la sesta puntata, a causa del televoto. 

“Comunque lui ha due spalle rotte, due polsi rotti, i piedi rotti”, ha esordito Giada Lini, conversando con Francesca Fialdini, anche lei infortunata, e Giovanni Pernice. “La testa rotta…”, ha scherzato Fognini.  

 

E poi ha aggiunto: “Gli ho detto: facciamo una presa? ‘No, ho i polsi rotti.’ Caricami qua. ‘No, ho le spalle rotte.’ Andavo meglio con Alan Friedman”. Un confronto che non è passato inosservato, ma la battuta è stata accolta con una risata da Fognini.  

© Riproduzione riservata

