Banksy rivendica nuova opera, pesci che nuotano in gabbiotto polizia a Londra

(Adnkronos) –

Banksy ha confermato di essere il responsabile di una nuova opera d’arte, raffigurante dei pesci che nuotano, apparsa su un box della polizia nella City di Londra. Si tratta della settima opera a tema animale che l’elusivo artista di strada ha rivendicato questa settimana, pubblicando una foto delle opere sul suo Instagram alle 13.00. L’artista sembra aver usato vernice spray traslucida sulle finestre di vetro per creare il disegno, trasformando la cassetta di sicurezza in quello che sembra un gigantesco acquario. L’opera d’arte si differenzia dalle precedenti immagini di Banksy raffiguranti sagome scure di capre, elefanti, scimmie, lupi, pellicani e gatti, che da lunedì sono apparse in vari luoghi di Londra. Dopo la sua comparsa, due agenti di polizia della City of London sono arrivati per esaminare il disegno prima di scattare delle foto dall’esterno del box della polizia. Un agente ha dichiarato che gli era stato chiesto di controllare l’opera d’arte dopo che era stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)