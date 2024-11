Basket, muore in un incidente arbitro 18enne

(Adnkronos) – “Lutto nel mondo della pallacanestro. Si è spento tragicamente all’età di 18 anni Giovanni Spedaletti Trabalza, vittima di un incidente motociclistico in Provincia di Perugia nel tardo pomeriggio di sabato 9 novembre”. A dare il triste annuncio è la Fip in una nota sul proprio sito ufficiale. “Giovanni, nato a Torgiano (Perugia) il 6 ottobre 2006, stava rientrando a casa dopo aver arbitrato il match tra Ponte Vecchio Basket e Virtus Assisi (Under 15 maschile Gold). Giovanni aveva anche giocato a basket dal 2019 al 2023 con la maglia della Pontevecchio Basket ed era diventato arbitro dal 2021 – si legge ancora su fip.it -. Alla famiglia Spedaletti le più sincere condoglianze da parte della Federazione Italiana Pallacanestro e di tutto il basket italiano. Il Presidente FIP Giovanni Petrucci, addolorato, ha disposto che si osservi un minuto di silenzio su tutti i campi in tutte le categorie oggi domenica 10 novembre. Le Azzurre di coach Capobianco, appresa in mattinata la notizia della tragica scomparsa di Giovanni Spedaletti Trabalza, lo hanno voluto simbolicamente ricordare durante l’esecuzione dell’Inno di Mameli a Chalkida prima della gara di qualificazione al Women’s EuroBasket 2025 contro la Grecia: il capitano Jasmine Keys ha tenuto in mano un fischietto, insieme al gagliardetto tricolore”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)