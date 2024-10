Battistoni, l’ultimo saluto a San Lorenzo in Lucina. Gualtieri: “Ha reso Roma grande nel mondo”

(Adnkronos) – Gremita la basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, oggi per l’ultimo saluto a Gianni Battistoni, scomparso a 85 anni lo scorso 17 ottobre, figura di primo piano di quella ‘Roma bene’ che lui ha saputo incarnare nei modi e nel suo ruolo di presidente dell’associazione via Condotti. Da Fiorello a Serena Autieri, da Corrado Augias a Monica Guerritore passando per la politica con Gianni Letta e Walter Verini per arrivare ai sindaci di Roma: Francesco Rutelli con la moglie Barbara Palombelli, Walter Veltroni, Roberto Gualtieri e l’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi capitolino Alessandro Onorato. Tutti riuniti per l’ultimo saluto a Battistoni, che “ha cercato sempre di rendere Roma bella, mentre ci stringiamo alle figlie Giuliana, Priscilla, Benedetta e alla famiglia, suo altro grande centro della sua vita” come è stato ricordato nel corso dell’omelia. Tanti i rappresentanti del Circolo Canottieri Roma, di cui Battistoni è stato più volte presidente, e degli altri circoli storici della capitale. “Quando l’ho incontrato ho avuto una grande soggezione nel conoscere una persona che ha reso nel mondo grande il suo nome e quello di Roma”, ha detto il sindaco Gualtieri. “Non mi aspettavo – ha aggiunto – di trovare in una figura così rilevante di fama e di spessore mondiale anche un difensore così serio e, quando necessario, severo di via Condotti e del decoro del centro storico”. “Voglio davvero esprimere a Giuliana e a tutte le figlie e a tutta la famiglia e tutti gli amici che sono qui il cordoglio di Roma capitale, il mio personale e la riconoscenza soprattutto per quello che Gianni ha rappresentato: un cittadino esemplare della nostra città, che ha dato a noi tutti tantissimo e per questo tutti noi – ha concluso Gualtieri – gli siamo e gli saremo sempre molto riconoscenti”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)