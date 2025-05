Belve, domani 27 maggio: Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero

(Adnkronos) – Domani, martedì 27 maggio, nuovo appuntamento di ‘Belve’, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2 alle 21.20. Gli ospiti della puntata saranno: il calciatore Mario Balotelli, l’attrice Lunetta Savino e l’imprenditore Massimo Ferrero. Anche questa settimana, tornano gli iconici faccia a faccia che vedranno Francesca Fagnani confrontarsi, senza sconti, con ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle sue domande chiare, dirette e spesso irriverenti. A impreziosire la serata per il momento musicale ci sarà Serena Brancale che interpreterà una cover. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)