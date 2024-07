Berrettini batte Tsitsipas e vola in finale a Gstaad

(Adnkronos) – Impresa di Matteo Berrettini, che batte in due set il greco n. 12 del mondo Stefanos Tsitsipas e vola in finale sulla terra rossa di Gstaad, in Svizzera. L’azzurro, n. 82 Atp, ha prevalso con il punteggio di 7-6 (8-6) 7-5 in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco. In finale affronterà il francese Quentin Halys, n. 192 Atp, che ha vinto la sfida contro il tedesco Jan-Lennard Struff, n. 37 Atp. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)