36.8 C
Firenze
sabato 20 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bezzecchi, caduta e furia in gara Sprint: squalificato da Gp Repubblica Ceca

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Furia e squalifica per Marco Bezzecchi nella gara Sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca. Oggi, sabato 20 giugno, il pilota dell’Aprilia è caduto sul circuito di Brno a due giri dal termine della gara corta, non riuscendo così a portare punti a casa e assistendo da spettatore al trionfo di Pecco Bagnaia. Bezzecchi ha ceduto a un momento di nervosismo che non gli permetterà di partecipare al Gp di domani. 

Bezzecchi, che rimane comunque leader del Mondiale Piloti, si trovava in quinta posizione davanti al compagno di scuderia, e primo inseguitore, Jorge Martin quando è scivolato in curva 3 ed è stato costretto così al ritiro. Al momento della caduta il pilota italiano si è alzato immediatamente ed è corso verso la moto, spintonando un commissario di pista per provare a tornare in sella. 

Niente da fare però per Bezzecchi, visibilmente contrariato e arrabbiato per il suo errore. Proprio la spinta al commissario di pista costa caro al pilota italiano, che è stato squalificato e non potrà correre nel Gran Premio in programma domani. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.8 ° C
37.3 °
35.7 °
27 %
2.7kmh
7 %
Sab
35 °
Dom
35 °
Lun
40 °
Mar
40 °
Mer
37 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1443)ultimora (1069)Video Adnkronos (435)salute (93)sport (84)Tecnologia (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati