Biden: “Ok da Israele e Hamas a piano Usa per il cessate fuoco e il rilascio degli ostaggi”

(Adnkronos) – Il piano, elaborato dall'Amministrazione Biden per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi, "è stato accettato sia da Israele sia da Hamas". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden su 'X' sottolineando che "la mia squadra sta facendo progressi e sono determinato" affinché l'accordo venga messo in atto. "Sei settimane fa ho delineato un quadro completo su come raggiungere un cessate il fuoco e riportare a casa gli ostaggi. C'è ancora del lavoro da fare e queste sono questioni complesse, ma quel quadro è ora concordato sia da Israele che da Hamas", ha spiegato Biden.