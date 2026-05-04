Bimbo Napoli, legale famiglia: “Cuore ghiacciato per Domenico non è caso isolato”

(Adnkronos) – “C’è il caso di un rene ‘ghiacciato’ denunciato da Avio Nord durante un recente convegno dell’Aido dove ero presente, hanno riferito che ci sono stati altri casi. A loro è noto che sia una condizione che si possa verificare, dovrebbe essere chiaro anche ai chirurghi che devono attendere prima di espiantare gli organi”. Lo spiega all’Adnkronos Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto all’ospedale Monaldi di Napoli a febbraio dopo il trapianto di cuore fallito il 23 dicembre 2025 poiché l’organo proveniente dall’ospedale San Maurizio di Bolzano era giunto ‘ghiacciato’, perché conservato a temperatura troppo bassa, presso la struttura sanitaria campana e quindi inutilizzabile.

Il riferimento del legale della famiglia Caliendo è a quanto emerso qualche giorno fa all’evento a Roma, a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, ‘Il dono della vita nel sistema trapiantologico’ organizzato dall’Associazione italiana per la donazione organi (Aido), con la testimonianza di rappresentanti della compagnia aerea Avionord – con basi a Milano, Bergamo e Roma – che si occupa, tra l’altro, anche del trasporto di organi, a proposito di altri organi ‘ghiacciati’ durante il trasporto tra le strutture ospedaliere. In particolare, si fa riferimento ad un rene ‘ghiacciato’ a causa dell’uso di ghiaccio a -40 gradi.

“Io ho rilevato la questione e l’ho sottoposta alla Procura di Napoli, perché sta passando il messaggio che il cuore “ghiacciato” arrivato al Monaldi per Domenico Caliendo sia stato un caso isolato, ma basta interrogare un’azienda che si occupa del trasporto degli organi per sapere che non è la prima volta che accade in Italia”, aggiunge Petruzzi spiegando che, “secondo quanto detto dalla dottoressa Gabriella Farina (che eseguì l’espianto del cuore all’ospedale di Bolzano, ndr) e dal cardiochirurgo Guido Oppido (il primario del Monaldi che doveva trapiantare l’organo sul piccolo Domenico), come parte della strategia difensiva del Monaldi, si sarebbe trattato di un evento eccezionale, imprevedibile. Invece non è vero, quindi avrebbero dovuto prevederlo, perché è già accaduto”.

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