BolognaFiere-Sig, accordo strategico per sviluppo di Iuc

(Adnkronos) – BolognaFiere, tra i principali player fieristici europei, e S.i.g. (Società Italiana Gallerie), l’associazione di riferimento nel mondo delle gallerie e delle grandi opere di ingegneria in sotterraneo, hanno siglato un accordo per l’organizzazione di un appuntamento annuale dedicato a uno dei comparti strategici del sistema infrastrutturale italiano. L’accordo prevede l’organizzazione congiunta di una serie di eventi di carattere tecnico/scientifico, divulgativo e fieristico fino al 2030, i primi dei quali saranno presso la Fiera del Levante di Bari, dal 26 al 27 novembre 2026, (Italian Underground Conference) e dall’1 al 3 dicembre 2027, presso il quartiere fieristico di Bologna, (Italian Underground Congress). Il mercato globale del tunneling e, più in generale, delle costruzioni in sotterraneo è in una forte fase di espansione, trainato dall’urbanizzazione, dalla necessità di infrastrutture di trasporto sostenibili e dalle emergenti esigenze legate ai cambiamenti climatici.

Il mercato mondiale delle costruzioni di tunnel è valutato in circa 174,58 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiunga 330,28 miliardi di dollari entro il 2031. Oltre il 60% della domanda proviene dal settore delle infrastrutture (ferrovie, autostrade e metropolitane), con la zona Asia-Pacifico che domina il mercato con una quota del 42,1% nel 2025, guidata da massicci investimenti in Cina e in India. L’Europa detiene circa il 25% della quota di mercato globale, con una forte domanda in Italia, Spagna e Francia dovuta alla maggiore presenza di terreni collinari e montuosi. L’Italia è attualmente uno dei mercati più dinamici al mondo per il tunneling, grazie appunto a una combinazione di morfologia del territorio e di ingenti finanziamenti legati al Pnrr e ai corridoi europei (TEN-T) che la attraversano.

Il mercato italiano delle grandi infrastrutture, che include una quota rilevante di gallerie, impatta per circa 108 miliardi di euro solo limitatamente ai fondi PNRR; dal PNRR sono stati stanziati inoltre 450 milioni di euro per il controllo tecnologico e il monitoraggio di ponti, viadotti e tunnel esistenti. L’Italia detiene primati mondiali per la lunghezza e la complessità delle opere sotterranee in fase di realizzazione: tra i progetti strategici in corso ricordiamo la Galleria di Base del Brennero (BBT), che sarà il tunnel ferroviario più lungo del mondo (64 km); il Tunnel di Base del Moncenisio (Torino-Lione), opera da 57,5 km complessivi, con 12,5 km in territorio italiano; il Tunnel Subportuale di Genova, progetto da circa 1 miliardo di euro per un tunnel urbano di 3,4 km che passerà sotto il bacino portuale e l’Alta Velocità (AV/AC) su tratte chiave come la Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo- Messina-Catania, il Terzo Valico (Genova-Milano) e la Brescia-Verona-Padova, che includono numerose gallerie naturali e artificiali.

Per Enrico Pizzarotti, presidente Sig, “Sig riunisce tutte le diverse realtà che operano nel mondo del tunnelling in Italia, costituendo un punto di riferimento per l’intero settore in termini di promozione del dialogo, condivisione delle conoscenze e formazione professionale. L’accordo con BolognaFiere rappresenta un salto di qualità nella nostra capacità di mettere in relazione l’eccellenza italiana del settore del tunneling con il mercato. La collaborazione con un player fieristico internazionale ci permette di ampliare il raggio d’azione dei nostri progetti e di offrire alle aziende un ecosistema di opportunità strutturate, affidabili e orientate al business”.

“Con questa iniziativa BolognaFiere amplia la propria presenza nel segmento delle manifestazioni dedicate al sistema infrastrutturale aggiungendo UIC – Italian Underground Conference alle già collaudate Saie e Asphaltica e rafforza il proprio ruolo di piattaforma al servizio della crescita delle imprese italiane”, dichiara Antonio Bruzzone, ceo di BolognaFiere.

“L’Italia è infatti uno dei Paesi con il maggior numero e lunghezza di gallerie, con una tradizione secolare nella progettazione e nella costruzione che consente alle nostre aziende italiane di esser sempre all’avanguardia dell’innovazione nelle tecnologie di settore. Questo accordo e gli eventi che ne conseguono consentono di creare nuove connessioni tra aziende italiane e operatori internazionali, con un approccio pragmatico, mirato e orientato allo sviluppo di relazioni commerciali di lungo periodo”, continua.

Il primo appuntamento è dunque l’Iuc – Italian Underground Conference, in programma dal 26 al 27 novembre 2026 presso la Fiera del Levante di Bari.

“Questa prima edizione di Iuc – Italian Underground Congress – rappresenta un momento di confronto ad altissimo livello sull’innovazione e sulla sostenibilità delle opere in sotterraneo, mettendo in rete esperienze, competenze e visioni”, sottolinea Enrico Pizzarotti, Presidente Sig. “La scelta di Bari non è casuale, ma è legata alla rilevanza strategica che il capoluogo pugliese ha ormai assunto per il Meridione, anche per il mondo delle infrastrutture”, conclude.

“Con l’Iuc – Italian Underground Congress – conclude Antonio Bruzzone, Ceo di BolognaFiere – si rafforza la collaborazione con la Nuova Fiera del Levante, valorizzando un polo fieristico di grande tradizione e potenzialità strategica. Insieme stiamo costruendo un modello di cooperazione fieristica che guarda allo sviluppo nazionale e internazionale del settore delle infrastrutture.”

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