Birmingham, tifosi del Bologna evacuati dall’aeroporto: allarme rientrato

(Adnkronos) – L’aeroporto di Birmingham in Inghilterra è stato evacuato dopo la segnalazione di un “veicolo sospetto”. I passeggeri e il personale sono stati evacuati dallo scalo, ha reso noto la polizia. “Si tratta di una misura cautelativa per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale”, si precisa in un tweet. Presenti all’aeroporto anche alcuni tifosi del Bologna, che sono stati fatti rapidamente evacuare dalla struttura. I tifosi stavano rientrando in Italia dopo aver assistito alla partita contro l’Aston Villa, persa dai rossoblù 2-0. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)