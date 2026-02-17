‘Blocca l’Hpv’, serie A Women e Msd per prevenzione cancro da Papillomavirus

(Adnkronos) – La metafora del portiere di calcio è alla base della nuova campagna di comunicazione ‘Blocca l’Hpv con la vaccinazione’, promossa da Msd Italia e Serie A Women. Approvata dal ministero della Salute, l’iniziativa – presentata oggi a Roma – si inserisce in un progetto di collaborazione che va oltre l’aspetto sportivo, perseguendo un obiettivo di salute pubblica e dando voce all’importanza della prevenzione dei tumori Hpv-correlati. Il progetto – spiegano gli organizzatori in una nota – adotta un approccio multicanale e si fonda su una metafora immediata ed efficace: il gesto della portiera della squadra di calcio che blocca il pallone, simbolo di difesa e protezione, viene associato all’azione del vaccino contro il virus Hpv. Così come fermare la palla evita alla squadra avversaria di segnare e scongiura la sconfitta, allo stesso modo la vaccinazione consente di ‘bloccare’ l’Hpv, prevenendo negli uomini e nelle donne lo sviluppo di tumori potenzialmente letali nel corso della vita.

“Lo sport è sinonimo di benessere e la Figic è impegnata quotidianamente nella diffusione delle buone pratiche di prevenzione – afferma Gabriele Gravina, presidente Federazione italiana giuoco calcio – Grazie alla collaborazione con Msd Italia, con la quale condividiamo il valore della tutela della salute, vogliamo promuovere un’ambiziosa campagna di sensibilizzazione che ha l’obiettivo di incoraggiare la vaccinazione e quindi la prevenzione contro l’Hpv, un virus che può essere causa di tumori potenzialmente letali sia tra le donne che tra gli uomini. Attraverso la sua sensibilità e il suo grande potenziale in termini di comunicazione, il calcio si offre strumento per trasmettere messaggi socialmente utili”. Aggiunge Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women: “Sono orgogliosa che la Serie A Women abbia scelto di sostenere un tema di sanità pubblica così importante. Sappiamo che i tumori correlati all’Hpv rappresentano una sfida importante sia per la salute delle donne sia degli uomini e siamo pronte a fare la nostra parte per diffondere il più possibile questi messaggi di prevenzione. Il nostro obiettivo è proteggere tutte le persone. E’ fondamentale rafforzare la nostra difesa aderendo alla vaccinazione e ai programmi di screening offerti dal Servizio sanitario nazionale, proprio come le portiere che ogni settimana proteggono la propria porta bloccando i palloni. Solo unendo le forze e agendo come una vera squadra possiamo fare davvero la differenza”.

Per Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, “far parte di un progetto di comunicazione insieme a chi rappresenta una delle più grandi passioni degli italiani è per noi un motivo di grande orgoglio. Aver creato insieme alla Serie A Women una campagna vaccinale di questa portata è una tappa importante nel nostro impegno verso la prevenzione del Papillomavirus, che consideriamo un investimento sul futuro delle persone e del Paese. Grazie a una creatività realizzata con tecniche moderne e a canali di comunicazione innovativi possiamo raggiungere un pubblico sempre più vasto. Vogliamo continuare a essere alleati del Servizio sanitario nazionale e di tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di fermare i tumori Hpv-correlati, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione. Lavorando insieme con il campionato di calcio femminile italiano, abbiamo una grande opportunità per vincere la partita della prevenzione”.

Il cuore della campagna è un video che mostra parate spettacolari delle portiere, realizzate con sistemi di intelligenza artificiale e ispirate alle vere azioni delle giocatrici della Serie A Women. Alla fine di ogni scena il messaggio è chiaro: “Blocca l’Hpv con la vaccinazione”, con l’invito a chiedere informazioni al proprio medico, al centro vaccinale di riferimento, oppure a visitare il sito infohpv.it, autorizzato dal ministero della Salute. La campagna sarà visibile su tutti i canali digitali, Youtube e social media (Facebook e TikTok), e verrà programmata su Dazn durante le partite della Serie A Women fino alla fine del campionato e su altri canali Tv durante la Coppa Italia Women. Inoltre, il messaggio sarà promosso sui Led bordocampo degli stadi italiani che ospiteranno la Coppa Italia Women.

L’Hpv (Papillomavirus umano) rappresenta l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi, ricorda la nota. Nella maggior parte dei casi, il virus regredisce spontaneamente, tuttavia quando ciò non avviene può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. A oggi in Europa si stima che l’Hpv sia ancora la causa del 100% dei tumori della cervice uterina, dell’88% dei tumori dell’ano, del 78% di quelli della vagina, del 25% della vulva, del 53% dei tumori del pene e del 30% dei tumori orofaringei. In Italia si stima che ogni anno circa 8.800 tumori siano causati da infezioni croniche da ceppi oncogeni del Papillomavirus. Per affrontare questo importante tema di salute pubblica sono state sviluppate principalmente due strategie di prevenzione: la vaccinazione, disponibile sia per uomini sia per donne (per la profilassi di lesioni precancerose e cancri della cervice uterina, vulva, vagina e ano, condilomi genitali), e lo screening del tumore della cervice uterina, riservato al target femminile.

