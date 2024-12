Bove, malore in Fiorentina-Inter: giocatore in ospedale, è cosciente

(Adnkronos) – Malore in campo per Edoardo Bove, durante Fiorentina-Inter. La partita di Serie A iniziata alle 18 è stata sospesa dopo che il calciatore si è accasciato a terra all’improvviso, al minuto 17. In campo ci sono stati momenti concitati, con i giocatori in lacrime, e Bove è stato portato in barella verso l’ambulanza presente a bordo campo e quindi trasferito all’ospedale di Careggi. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, all’arrivo in ospedale Bove respirava autonomanente con battito cardiaco. Il calciatore, inizialmente non cosciente, ha ripreso conoscenza. L’arbitro Doveri ha mandato tutti negli spogliatoi e la Lega Serie A ha fatto sapere che la gara è stata “sospesa per emergenza medica” e quindi rinviata. Intorno al minuto 17, Bove è crollato a terra mentre si stava allacciando gli scarpini durante una pausa di gioco. I suoi compagni si sono subito avvicinati e hanno provato e rianimarlo, prima dell’intervento dei sanitari. Poi, tutti i calciatori in campo si sono stretti intorno a lui per formare un cordone e impedire alle telecamere di riprendere la scena. La gara è stata immediatamente sospesa e tanti calciatori sono usciti dal campo in lacrime, chiedendo informazioni ai soccorsi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)