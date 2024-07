Cade da un’altezza imprecisata, morto operaio 22enne nell’alessandrino

(Adnkronos) – Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio nell’Alessandrino. Un 22enne, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduto da un’altezza imprecisata riportando lesioni multiple. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 giunti sul posto, il giovane è deceduto a cause dei gravi traumi riportati poco dopo l’arrivo in ospedale dove è stato trasportato in elicottero. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e tecnici dello Spresal per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)