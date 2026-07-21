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Cade dal terrazzo della casa a Trastevere, morto l’attore Pippo Di Marca

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – E’ dell’attore e regista Pippo Di Marca il corpo della persona che stamattina attorno alle 8,20 è morta dopo essere caduta in via di San Francesco a Ripa, a Trastevere, dal terrazzo della sua abitazione. Secondo la dirigente del commissariato di zona, l’86enne sarebbe caduto accidentalmente oppure si sarebbe gettato. “Non sussistono infatti elementi riconducibili a un omicidio”, ha riferito all’Adnkronos.  

In attesa dell’arrivo della polizia mortuaria, il corpo è ricoperto da un lenzuolo termico nel mezzo della strada adesso recintata dalle forze dell’ordine, mentre chi lo conosceva si accalca per chiedere informazioni sull’accaduto. I turisti, intanto, come se nulla fosse, continuano a fare tranquillamente colazione nel dehor del bar a tre metri dal corpo.  

Un po’ più distante da loro, la disperazione del figlio del regista, seduto su una sedia all’incrocio con viale Trastevere, consolato dalle carezze di un’anziana conoscente. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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