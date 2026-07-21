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Spagna campione del mondo, l”affronto’ di Baena al premier Sanchez nella festa

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) –
La Spagna festeggia il trionfo ai Mondiali con gli incontri istituzionali. Le Furie Rosse vengono ricevute da Re Felipe e fanno tappa alla Moncloa, la sede del governo. Il protagonista diventa Alex Baena, centrocampista dell’Atletico Madrid, che non degna di uno sguardo il premier Pedro Sanchez. Il giocatore sfila con gli occhi rivolti a terra e stringe la mano con distacco al primo ministro. Le immagini rimbalzano sui social e Baena diventa un topic al centro di una valanga di post: c’è chi apprezza e chi critica, ricordando il comportamento tenuto in passato da Dani Carvajal. Nel 2024, dopo la vittoria degli Europei, fu il giocatore del Real Madrid a ignorare platealmente il primo ministro. 

Secondo il quotidiano La Razon, la ‘performance’ di Baena comprenderebbe anche una frase rivolta al capitano Rodri, responsabile dell”incolumità’ della Coppa del Mondo: “Attento, questa è La Moncola. Non lasciare la Coppa…”. 

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