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Infortunio sul lavoro nel Cosentino, morto un operaio di 23 anni

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(Adnkronos) – Un operaio di 23 anni è morto in un infortunio sul lavoro, nel Cosentino. Secondo quanto si apprende, il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all’interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sulla quale sono al lavoro i carabinieri, sul posto per i rilievi e gli accertamenti di competenza insieme ai vigili del fuoco e al pm di turno della Procura di Cosenza.  

Sull’accaduto è intervenuta la Fillea Cgil Calabria che, in una nota, ha espresso solidarietà alla famiglia, agli amici e ai colleghi della vittima. “Una nuova, dolorosa tragedia che colpisce il mondo del lavoro e lascia sgomenti – dichiara il segretario Simone Celebre – Non si può morire così, non si può spezzare una giovane vita mentre si svolge il proprio lavoro. In attesa di conoscere l’esatta dinamica dell’accaduto, il nostro pensiero va ai familiari del giovane. Basta stragi sul lavoro”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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