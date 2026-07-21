33.5 C
Firenze
martedì 21 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Marito Roccella scomparso, lago di Vico ancora al setaccio: in campo sub e robot

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Vigili del fuoco e robot continuano a scandagliare il lago di Vico alla ricerca di Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella. Oggi in campo, accanto agli esperti topografi e ai soccorritori acquatici, ci sono quattro nuclei di sommozzatori che arrivano da Roma, Reggio Calabria, Cagliari e Teramo. Da oltre tre settimane il bacino è passato al setaccio.  

Dal 27 giugno, infatti, una staffetta di specialisti provenienti da ogni parte d’Italia perlustra il bacino. Operazioni ininterrotte e un lavoro reso difficoltoso dalle caratteristiche dello specchio d’acqua che già a pochi metri di pronfondità presenta una scarsissima visibilità. Il suo fondale limaccioso e la presenza di alghe, infatti, rendono indispensabile l’utilizzo di robot e sonar in grado di mappare l’area, particolarmente estesa, anche in condizioni proibitive.  

Cavallari, 84 anni, si era tuffato nel lago dalla barca con cui era in gita insieme alla moglie. Un bagno rinfrescante da cui, però, non è più riemerso. A dare l’allarme è stata la stessa ministra. Da allora le ricerche non si sono mai fermate, senza dare, però, al momento alcun esito.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
33.5 ° C
35.2 °
32.1 °
46 %
1.3kmh
5 %
Mar
33 °
Mer
30 °
Gio
34 °
Ven
33 °
Sab
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1865)ultimora (1158)Video Adnkronos (386)Tecnologia (77)sport (66)salute (56)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati