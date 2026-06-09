Calcio: Mondiali, l’Europa è davanti al Sudamerica﻿

(Adnkronos) – Il countdown verso la 23ª edizione della Coppa del Mondo, la prima allargata a 48 squadre, è cominciato. A tre giorni dalla partita inaugurale Messico – Spagna, gli esperti di Sisal fanno le loro previsioni sulle Nazionali favorite e su quali giocatori saranno protagonisti. Sono due le squadre più indiziate ad alzare la Coppa del Mondo, entrambe a 6,00: la Spagna, che punta all’accoppiata Europeo-Mondiale, non perde una partita ufficiale nei tempi regolamentari da ottobre 2023 e vuole sfatare il tabù di non riuscire a superare il primo turno a eliminazione diretta dal suo unico trionfo iridato del 2010; e la Francia, che ha raggiunto la finale in quattro delle ultime sette edizioni, tra cui le ultime due, e dispone di una rosa senza rivali. Alle loro spalle, l’Inghilterra proverà a riportare in patria una vittoria che manca da 60 anni, la nazionale dei Tre Leoni è a 9,00, appaiata con il Portogallo piena di talenti nuovi e “vecchi” come Cristiano Ronaldo, al suo ultimo Mondiale. Dietro le europee, ecco Argentina e Brasile suonare la carica per il Sudamerica: i Campioni del Mondo, con Messi ai saluti, e i verdeoro guidati da Carlo Ancelotti sono alla pari, a 10. Occhio alle possibili sorprese, la prima potrebbe essere la Germania, che non vince dal 2014, a quota 16, mentre Olanda e Norvegia, rispettivamente a 25 e 33, recitano il ruolo di outsiders, forti soprattutto di due potenze in attacco come Malen e Haaland che potrebbero fare la differenza.

A proposito di campioni, il Mondiale sarà una parata di stelle e la corsa al titolo di Capocannoniere si presenta come una delle più agguerrite di sempre. Tra i campioni in lizza, il primo candidato è Mbappé, il curriculum dei suoi Mondiali parla da solo: nelle ultime due edizioni il francese è stato il giocatore che ha segnato più reti (12) e partecipato a più gol (14) e arriva da una stagione da assoluto protagonista con il Real Madrid con 42 reti in 43 presenze. La vittoria del titolo è a 6,00 su Sisal.it, a 9,00 l’opzione di vincere il titolo di Miglior giocatore del torneo. Il capocannoniere della Bundesliga, con 64 gol in 56 partite, Harry Kane è un altro nome gettonatissimo, a 7,50 e anche lui MVP a 9,00. Sul terzo gradino del podio c’è Mikel Oyarzab, uno dei punti fermi della Spagna ed eroe del trionfo delle Furie Rosse all’ultimo Europeo, dato capocannoniere a 12, ma scalpita anche Erling Haaland, che ha dominato le qualificazioni con 16 reti in appena otto incontri, il doppio di qualsiasi altro giocatore europeo, e può vincere la classifica dei marcatori, opzione a quota 16. Mai sottovalutare Cristiano Ronaldo, a quota 20, mentre l’astro nascente Lamine Yamal è a 25, alla pari con Messi, Vinicius e Raphinha. Tra i giocatori della nuova generazione, non si può non menzionare Michael Olise, che esordisce ai Mondiali dopo una stagione che lo ha candidato al Pallone d’Oro con il Bayern Monaco. L’esterno offensivo francese ha segnato 25 gol e fornito 28 assist e su Sisal.it può recitare un ruolo da assoluto protagonista, è infatti tra i favoriti per la vittoria del titolo di Miglior giocatore, a 9,00.

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