Satispay, aumento capitale fino a 120 mln di euro per accelerare la strategia di crescita nei servizi finanziari

(Adnkronos) – Momentum S.p.A. (la “Società” ) – holding del Gruppo Satispay – comunica che, oggi è stata convocata l’Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, per il prossimo 29 giugno. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, anche la delibera sull’aumento di capitale, da offrire in opzione agli azionisti, per un ammontare massimo di 120 milioni di euro, al fine di sostenere l’accelerazione della strategia di crescita della fintech e il go-to-market dei nuovi servizi finanziari. L’operazione si inserisce in un contesto di forte espansione per la Società, che vede i ricavi annualizzati (Arr) al 31 maggio superare i 116 milioni di euro, confermando un solido trend di crescita (+80% YoY negli ultimi due quarter). Questo risultato è trainato dal rilascio di nuovi servizi, dal costante aumento della base utenti, che ha superato la soglia dei 6,5 milioni, e dal raggiungimento della redditività operativa lorda su tutte le linee core (dai Pagamenti al Welfare passando dai servizi a valore aggiunto come le Ricariche Telefoniche e le Gift Cards) al netto delle spese commerciali.

Circa il 50% dell’aumento di capitale è al servizio del piano industriale per la crescita organica ed è garantito dall’impegno alla sottoscrizione da parte degli attuali investitori, tra cui Greyhound, Addition e Lightrock, confermando la valutazione dell’azienda di oltre un miliardo di euro. L’operazione, aperta a raccogliere investimenti fino ad un massimo di 120 milioni di Euro, lascia inoltre alla Società la possibilità di perseguire ulteriori eventuali opportunità di crescita per linee esterne (M&A). Le nuove risorse si aggiungono alla liquidità già disponibile, consolidando una posizione patrimoniale solida che supporta lo sviluppo tecnologico. La decisione dei soci rafforza la fiducia nei founder — che continuano a mantenere una posizione di controllo nella governance della Società — e conferma la solidità del percorso strategico e le capacità di esecuzione del management.

Questa operazione accelera la trasformazione dell’app Satispay in una piattaforma finanziaria completa. Un percorso iniziato nel 2015 con la creazione di un circuito di pagamento proprietario e indipendente, su cui nel tempo il Gruppo ha costruito servizi a valore aggiunto. A partire dal 2023 l’offerta si è ampliata con il welfare aziendale, diventato rapidamente un motore centrale dello sviluppo aziendale, e con strumenti come il Salvadanaio Remunerato e la sezione Investimenti, che aprono il mercato dei capitali a tutti gli utenti. A questi si aggiungeranno presto previdenza complementare e l’acquisto di azioni ed Etf. La missione resta immutata: integrare in un’unica app tutto ciò che serve per gestire e pianificare il proprio futuro finanziario, abbattendo barriere tecniche e operative.

Alberto Dalmasso, co-founder e Ceo di Satispay ha commentato affermando che “l’Italia ha una delle maggiori ricchezze finanziarie private al mondo. Una ricchezza che troppo spesso non produce, non cresce e non costruisce futuro. Crediamo che investire debba essere alla portata di chiunque, con la stessa naturalezza con cui oggi si gestisce il denaro nella vita quotidiana. È questa la visione che guida ogni evoluzione di Satispay. Dopo i pagamenti e il welfare, abbiamo appena lanciato il servizio di educazione previdenziale per le aziende — primo passo di un percorso che presto coinvolgerà anche i nostri utenti consumer: vogliamo semplificare l’accesso ai fondi pensione entro l’autunno, e aprire la possibilità di acquistare azioni ed ETF direttamente nell’app. Nel cammino per fare di Satispay la piattaforma più amata che rende i servizi finanziari davvero accessibili a tutti, avere al nostro fianco azionisti che condividono e credono nella nostra strategia di medio e lungo periodo è un vero privilegio. E per questo li ringrazio”.

E Ines Verschueren, partner at Greyhound Capital ha detto che “supportiamo Satispay dal 2018, e la nostra convinzione si è solo rafforzata nel tempo, man mano che la società si è evoluta da un modo elegante per gestire il denaro a un autentico network a tre attori — consumatori, esercenti e aziende — in cui ogni elemento accresce il valore degli altri. L’Italia è l’ottava economia mondiale e rimane ancora sorprendentemente poco digitalizzata: è proprio per questo che un campione nazionale può raggiungere qui risultati di scala globale. Avendo osservato Alberto e il suo team eseguire la strategia anno dopo anno, non siamo mai stati così fiduciosi nella loro capacità di costruire l’ecosistema finanziario che risponde al modo in cui gli italiani spendono, risparmiano e investono”.

L’ecosistema dei servizi. In aggiunta ai servizi lanciati recentemente, il piano di rilascio del 2026 prevede ulteriori novità: Acquisto di azioni ed Etf: presto gli utenti potranno investire anche in azioni ed Etf in pochi tap, abbattendo la complessità che ancora oggi scoraggia molti dal fare i primi passi nel mondo degli investimenti; Educazione Previdenziale: appena introdotto il nuovo servizio per le oltre 43.000 aziende clienti del comparto Welfare, aiuta i dipendenti a capire la propria situazione pensionistica grazie a webinar e incontri individuali con esperti, senza gravare sugli uffici HR; Previdenza Complementare: nei prossimi mesi, i clienti consumer potranno sottoscrivere fondi pensione direttamente dall’app, con la semplicità che contraddistingue tutti i servizi Satispay. Il network di Satispay raggiunge i 6,5 milioni di utenti e oltre 450.000 attività commerciali convenzionate, con un incremento dei depositi complessivi che a maggio 2026 ha toccato i 670 milioni di euro. Satispay Welfare: a fine maggio 2026 i volumi annualizzati hanno registrato un incremento del 250% YoY, raggiungendo i 420 milioni. L’obiettivo è superare i 700 milioni di euro di volumi annualizzati entro fine anno. Le aziende che già offrono i prodotti Welfare di Satispay salgono a 43.000 e il numero di lavoratori che utilizzano i servizi Welfare salgono a 400.000. Investimenti: il Salvadanaio Remunerato e i fondi di investimento Satispay contano più di 500.000 investitori e oltre 140 milioni di euro di asset investiti, con quasi il 70% degli utenti che ha attivato un piano di accumulo (PAC). Inoltre, Satispay ha deciso di azzerare le proprie commissioni sul Salvadanaio Remunerato: una scelta che conferma l’impegno a rendere l’investimento accessibile a tutti e che si aggiunge al traguardo di oltre 1 milione di euro in rendimenti già restituiti agli utenti dalla nascita dello strumento. Paga in 3 (Bnpl): ad oggi il servizio è stato utilizzato da oltre 35.000 persone, generando oltre 6 milioni di euro di transazioni, con una proiezione annualizzata di 60 milioni di euro.

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