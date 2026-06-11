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Koch (Heineken Italia): “Con fotovoltaico copriamo 100% del fabbisogno elettrico diurno”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “È un progetto sviluppato insieme a Engie, che ci permette di produrre energia elettrica pulita localmente, coprendo il 100% del nostro fabbisogno diurno”. Lo afferma Alexander Koch, amministratore delegato di Heineken Italia, commentando l’entrata in funzione del nuovo impianto fotovoltaico realizzato nel birrificio Ichnusa di Assemini. 

 

Per Koch, il nuovo impianto rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sostenibilità del gruppo. 

 

“È un passo importante nel percorso di crescita sostenibile della nostra azienda e un punto di riferimento tra i progetti fotovoltaici del gruppo HEINEKEN in Europa”. 

 

Il manager sottolinea infine il forte legame tra il marchio Ichnusa e il territorio sardo. 

 

“Il sole della Sardegna accompagna da sempre i momenti in cui si beve una Ichnusa. E da oggi, questo sole accompagna anche il modo in cui la produciamo”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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