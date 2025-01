Calciomercato Juve, Cambiaso nel mirino del City: offerta da 65 milioni

(Adnkronos) – Il Manchester City vuole Andrea Cambiaso per rinforzare il reparto degli esterni. Il club inglese, secondo le news di Sky Sport, ha pronta un’offerta alla Juventus da 65 milioni per il 24enne terzino. La società bianconera però ne chiede almeno 80, consapevole dell’interesse di altri club europei. Ci sono però buone probabilità che l’operazione si concretizzi. Per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni più l’opzione per il sesto. La notizia piomba sui tifosi bianconeri in un momento particolare. La squadra allenata da Thiago Motta, falcidiata dagli infortuni e con una rosa ridotta all’osso soprattutto in difesa, ha collezionato 13 pareggi in 19 giornate di campionato ed è attualmente fuori dalla zona Champions League della classifica. Su X, il giudizio è più o meno unanime: impossibile trattenere Cambiaso, ma – chiedono i tifosi – il denaro va reinvestito in maniera oculata per rinforzare una rosa già poco profonda. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)