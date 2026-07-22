27 C
Firenze
giovedì 23 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caldo, stop all’afa: Italia verso il verde con 2 bollini rossi oggi e 1 domani

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Afa in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Dai 6 bollini rossi di mercoledì 22 luglio (l’allerta è massima, di livello 3, a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma), si passerà a 2 (Cagliari e Palermo) oggi, giovedì 23 luglio, per scendere a 1 solo domani, venerdì 24. Soltanto Cagliari manterrà il codice che indica possibili rischi per la salute della popolazione generale. 

 La Penisola si tinge progressivamente di verde: su 27 capoluoghi monitorati, il codice del livello di rischio zero interessa oggi 11 città (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Pescara, Torino, Trieste, Venezia e Verona), domani 19 (con l’aggiunta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Napoli, Rieti e Viterbo) e venerdì 22 (in più Genova, Perugia e Roma).  

Per il resto nessun capoluogo in arancione, ma solo bollini gialli (il livello 1, di pre-allerta), in calo: oggi 10 (Bari, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Perugia, Rieti e Viterbo), domani 6 (Catania, Genova, Messina, Perugia, Reggio Calabria e Roma), venerdì 4 (Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria).  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
27 ° C
28.4 °
25.5 °
50 %
0.9kmh
0 %
Mer
26 °
Gio
32 °
Ven
33 °
Sab
35 °
Dom
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1902)ultimora (1168)Video Adnkronos (412)Tecnologia (78)sport (61)salute (59)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati