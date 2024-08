Camilla raggiungerà Carlo nella casa della loro luna di miele

(Adnkronos) – Camilla andrà a incontrare Carlo a Birkhall, dove la coppia trascorse la luna di miele nel 2005. Come rivela l’Express, alla fine della settimana, la regina raggiungerà il re nella tenuta di Balmoral per dare il via alle vacanze estive della famiglia reale. Camilla si recherà a incontrare il monarca nella ‘casa nascosta’ di Birkhall, che si trova nella proprietà in Scozia, e che è considerata come il ‘rifugio perfetto’ per la privacy del sovrano, mentre prosegue la sua cura contro il cancro. “Camilla ha trascorso del tempo con la sua famiglia nelle ultime settimane e più avanti questa settimana si recherà a Balmoral”, ha detto la fonte all’Express. “Birkhall è come una seconda casa per entrambi, la adorano. Non solo è dove hanno trascorso la luna di miele, ma anche dove amano trascorrere del tempo insieme lontano da occhi indiscreti”. Birkhall non è solo il posto preferito di Carlo e Camilla: è stato anche il rifugio ideale per la luna di miele della defunta regina Elisabetta II e del principe Filippo, del principe Edoardo e Sophie, del duca e della duchessa di Kent e della principessa Alexandra e Angus Ogilvy. Situata nel cuore della tenuta di Balmoral, la residenza reale per le vacanze era un tempo occupata dalla defunta Regina Madre durante i suoi soggiorni in Scozia. Si dice che il re e la regina risiederanno a Birkhall anche quando il resto della famiglia reale arriverà nella tenuta. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)