Capodanno 2025, nessun concertone a Milano ma tanti eventi: le alternative

(Adnkronos) – Cosa fare a Capodanno a Milano? Questo è il quinto anno consecutivo senza il ‘concerto’ di Capodanno in Piazza Duomo. Non sarà allestito nessun palco sotto la Madonnina, ma le opzioni per festeggiare l’ultimo dell’anno all’insegna della musica e del divertimento non mancano. ‘Max Forever – Questo forum non è un albergo’ saluterà il 2024 con uno show di Capodanno arricchito dal Deejay Time, in programma all’Unipol Forum di Milano il 31 dicembre. L’imperdibile live di Max Pezzali proseguirà dopo la mezzanotte con un brindisi e uno speciale Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, per festeggiare l’arrivo del 2025. Appuntamento ai Magazzini Generali con la magia del Burlesque. Il locale dallo stile industriale si trova in Via PietraSanta e ricreerà l’atmosfera del Moulin Rouge. La notte inizia con una cena cantata in stile Royal Buffet accompagnata da un Dj set ad hoc. Dopo il cenone si aprono le danze che danno il via ai veri festeggiamenti: cominceranno dalle 23:30 e proseguiranno fino alle prime luci dell’alba. La location milanese Just Cavalli ai piedi della Torre Branca offre una serata a tema anni 20: ‘The Great Gatsby 2025’. Da sempre punto di riferimento degli amanti dei balli scatenati e del divertimento, il Capodanno 2025 Al Tocqueville partirà con un ricco e divertente dinner show. A seguire, nel dopo cena, insieme al DJ set si aspetta il nuovo anno a ritmo delle migliori hit del momento. ‘New Year’s Eve Night 2025’ è il tema dello Spirit de Milan, in zona Bovisa. La serata promette un lungo disco party a base di hit che spaziano dagli anni 70 ai 2000 e due concerti live per brindare insieme e festeggiare fino alle 5 del mattino. Per chi preferisce una serata più tranquilla, all’insegna della cultura e del relax, non mancano le opzioni al Teatro. ‘Tootsie’ al Teatro Manzoni, con Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti. ‘Anastasia – il Musical’ al Teatro Arcimboldi. ‘Amleto²’ al Teatro Franco Parenti e ‘Lella Costa Late Show’ al Teatro Carcano. Ma non solo Teatro. Nelle sale milanesi è tornata la pellicola ‘Vacanze di Natale 90’, questa volta in versione 4K. Il cinepanettone con la coppia Massimo Boldi e Christian De Sica. La programmazione del film si trova all’Arcobaleno Film Center di Viale Tunisia, al Ducale di Piazza Napoli e nei multisala di Notorious Cinemas e The Space Cinema a Rozzano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)