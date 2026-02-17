6.1 C
Firenze
martedì 17 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Capodanno cinese, oggi inizia l’anno del ‘Cavallo di Fuoco’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Oggi, 17 febbraio 2026, inizia il Capodanno cinese, festeggiato da milioni di persone in tutto il mondo. Si entra in queste ore infatti in un nuovo anno, secondo il calendario lunisolare, quello del ‘Cavallo’, legato all’elemento del fuoco. 

Il “Cavallo di fuoco” è associato a energia, movimento e cambiamento. È un anno, quello del 2026, che favorisce iniziative coraggiose, novità professionali e incoraggia a guardare avanti con fiducia. 

“A differenza del Capodanno occidentale, quello cinese segue il calendario lunisolare, basato sull’osservazione della posizione del Sole e delle fasi della Luna. L’inizio del nuovo anno coincide infatti con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno, per questo la data varia ogni anno tra fine gennaio e metà febbraio”, spiega il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia sui suoi canali social.  

In moltissime città italiane le celebrazioni dureranno più giorni fino a domenica 22 febbraio, con tanto di parate, danza del Leone e stand gastronomici. Da Roma a Milano, da Prato a Torino lo Stivale si tinge di oro e rosso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
6.1 ° C
6.8 °
3.7 °
81 %
1.5kmh
75 %
Mar
15 °
Mer
14 °
Gio
12 °
Ven
14 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1391)ultimora (1219)sport (69)Eurofocus (57)demografica (46)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati