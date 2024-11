Capotreno presa a schiaffi da passeggero, sorpreso a fumare nel treno

(Adnkronos) – Una capotreno di Trenord, una donna di 48 anni, è stata aggredita sulla tratta Milano Porta Genova-Mortara dopo aver chiesto a un passeggero di spegnere una sigaretta. L’uomo, un cittadino straniero, stava fumando a bordo del treno, quando la ferroviera gli ha chiesto di spegnere la sigaretta e gettarla via. Per tutta risposta, l’uomo l’ha colpita con due schiaffi. Fortunatamente, la donna non ha riportato ferite tali da richiedere cure mediche. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)