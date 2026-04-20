20.9 C
Firenze
lunedì 20 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caressa e il cuscino per Di Canio: “Così se prendi a testate il tavolo…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Fabio Caressa ‘sfotte’ Paolo Di Canio. Il giornalista è stato protagonista di un siparietto con l’ex attaccante, tra le altre, della Lazio durante l’ultima puntata di Sky Sport Club, porgendo a Di Canio un cuscino per non ripetere quanto visto la settimana precedente. 

Di Canio infatti, durante il dibattito calcistico, aveva preso a testate il tavolo, finendo per farsi male. Tutto era iniziato da una domanda della giornalista Federica Masolin, che gli aveva chiesto quando le squadre di Serie A sarebbero arrivate al livello di quelle di Premier League. Un tema che ha mandato in escandescenza Di Canio, che ha ribattuto con un “vuoi farmi intristire?”, cominciando a prendere a testate il tavolo, “tu mi hai provocato e io mi spacco la testa”. Risultato? Bernoccolo e imbarazzo in studio. 

Per scongiurare tutto questo Caressa ha detto all’ex attaccante: “Aspetta Paolo, se parliamo di calcio inglese ti metto il cuscino, non sia mai che dai altre capocciate sul tavolo”, porgendo a Di Canio un vero cuscino e provocando le risate dello studio. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
20.9 ° C
21.6 °
17.9 °
48 %
1kmh
20 %
Lun
20 °
Mar
21 °
Mer
15 °
Gio
19 °
Ven
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1877)ultimora (960)Video Adnkronos (258)ImmediaPress (215)sport (91)Tecnologia (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati