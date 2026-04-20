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Gullit: “L’Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori”

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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “L’Italia ha dimenticato il suo Dna. L’ultima volta che ha vinto aveva buoni difensori e un buon portiere e anche un buon attaccante. Ora non ha attaccanti, non ha buoni difensori. Il vostro Dna è sempre stato così. Voi siete un popolo molto orgoglioso, a cui piacciono le cose belle della vita. Però la tua immagine è una cosa che devi difendere a tutti i costi. Io mi sono confrontato sempre con i migliori difensori del mondo in Italia. L’Italia era sempre forte, perché quando tu ti difendi bene hai sempre la possibilità di fare un punto. Però adesso quasi ogni opportunità dell’avversario può tramutarsi in gol. In passato non era così”. Questa l’analisi dell’olandese Ruud Gullit, ex giocatore di Sampdoria e Milan, ai Laureus Awards a Madrid, sull’eliminazione dell’Italia dai Mondiali 2026. 

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