domenica 7 Settembre 2025
Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, oggi la Chiesa avrà due nuovi santi

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Oggi la Chiesa avrà due nuovi santi: Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Li canonizzerà insieme il Papa, nella celebrazione che presiederà alle 10 in Piazza San Pietro. Sulla facciata della Basilica vaticana campeggiano due ritratti. A sinistra, in giacca e cravatta, c’è quello di Pier Giorgio Frassati, giovane alpinista e terziario domenicano torinese morto nel 1925 all’età di 24 anni per una meningite virale. A destra, con una maglietta rossa, quello di Carlo Acutis, studente milanese morto nel 2006 a 15 anni per una leucemia fulminante. ﻿  Carlo Acutis (1991-2006) e Pier Giorgio Frassati (1901-1925) rappresentano due modelli di fede e santità per il terzo millennio: Carlo Acutis, il ‘patrono’ di Internet, attraverso il linguaggio del digitale, Pier Giorgio Frassati con un impegno profondo nella carità sociale e nella spiritualità. Dalle prime ore del mattino, migliaia i fedeli in coda per entrare a Piazza San Pietro.  Scattate a San Pietro tutte le misure di sicurezza per la messa di canonizzazione. Poco prima delle sei già numerosi fedeli avevano raggiunto i varchi di prefiltraggio allestiti nel corso della notte in attuazione del piano di sicurezza messo in campo dalla questura di Roma per l’accesso all’area riservata prossima alla piazza. L’allestimento del dispositivo è iniziato nel corso della notte, per far sì che dalle prime ore della mattina tutto fosse pronto per accogliere i pellegrini e consentire alle sei di questa mattina l’apertura dei varchi.  Poco dopo le 7, oltre 12mila persone avevano già fatto ingresso all’interno di Piazza San Pietro dopo aver superato i controlli a cura delle forze di polizia. L’afflusso sta proseguendo in maniera ordinata con una rimodulazione che i dirigenti della Questura stanno attuando in base al congestionamento delle varie direttrici di accesso al fine di rendere più fruibile il percorso di ingresso all’interno dell’area della Piazza e dell’area riservata più esterna.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

