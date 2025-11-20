Caso Epstein, Trump firma la legge per la divulgazione dei file

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge per la divulgazione dei file relativi al caso Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Truth Social, pur continuando a definire ”una bufala” la richiesta di pubblicazione dei file sostenuta soprattutto dai Democratici. “Forse la verità su questi Democratici e sui loro legami con Jeffrey Epstein sarà presto svelata”, ha aggiunto Trump su Truth.

La legge impone al procuratore generale Pam Bondi di divulgare tutti i documenti non classificati relativi a Epstein entro 30 giorni. La legge consente a Bondi di nascondere o censurare informazioni che potrebbero compromettere un’indagine federale.

