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Caso Garlasco, insieme a Sempio saranno interrogate anche le sorelle Cappa

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Oltre ad Andrea Sempio,sul caso Garlasco saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo i social del Tg1 sono stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio alle due sorelle. Le cugine di Chiara Poggi saranno interrogate, a quanto si apprende, domani come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto . 

 

 

Una lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale. Così è cambiata intanto la scena dell’omicidio di Garlasco, insieme all’autore del delitto di Chiara. E’ quanto sostiene la Procura di Pavia, che ha chiesto di interrogare il prossimo 6 maggio Sempio, unico indagato del delitto al posto dell’allora fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. 

Nell’atto della Procura di Pavia, in possesso dell’Adnkronos, viene esplicitato in modo chiaro il movente e vedrebbe l’indagato repinto dalla sorella dell’amico Marco. Sempio ha ucciso Chiara Poggi, “con l’aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”, si legge. 

Da parte sua, Sempio oscilla tra il “tranquillo e il rassegnato”, ma non riesce a capacitarsi “di questo movente sessuale” contestato nell’inchiesta. “Non avevo rapporti con questa ragazza, non l’ho mai frequentata e non mi capacito di questo movente, ma sono certo che non c’entro nulla” con il delitto, dice tramite il suo legale, l’avvocata Angela Taccia. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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