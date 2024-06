Caso Pozzolo, chiesto rinvio a giudizio per deputato

(Adnkronos) – La procura di Biella ha chiesto il rinvio a giudizio per il deputato Emanuele Pozzolo, nell'ambito dell'inchiesta sull'esplosione di un colpo di arma da fuoco durante i festeggiamenti del Capodanno a Rosazza (Biella), che ferì a una gamba Luca Campana. I reati contestati sono lesioni personali colpose, omessa custodia di armi, accensioni ed esplosioni pericolose, porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico della pistola revolver marca North American Arms, modello revolver Mini Dlx, detenuta esclusivamente in regime di licenza da collezione, porto illegale in luogo pubblico e aperto al pubblico di cinque cartucce Winchester. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)