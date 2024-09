Caso Sangiuliano, ministro valuta esposto in Procura

(Adnkronos) – Nella giornata di domani 6 settembre il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, avrà un incontro con i suoi legali per valutare la presentazione di un esposto presso la Procura della Repubblica sul caso delle consulenze dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Intanto nessun vertice di governo sul caso Sangiuliano si è tenuto in serata. La smentita è arrivata dall’ufficio stampa di palazzo Chigi dopo che erano circolate notizie di un incontro tra la premier Giorgia Meloni e i leader delle forze di maggioranza Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, per fare il punto sulla vicenda che ha coinvolto il ministro della Cultura. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)