Celebrity Games 2026, al Parco del Colle Oppio due settimane di sport, inclusione e cultura

(Adnkronos) – Fino al 19 luglio il Parco del Colle Oppio ospiterà la quinta edizione dei Celebrity Games, manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate romana, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in un grande villaggio dedicato alla pallacanestro, all’inclusione e alla partecipazione. Per l’occasione saranno allestiti due campi da basket: uno nell’area attualmente destinata al fitness e uno nell’area verde alle spalle della pista da skate. Il villaggio sarà completato da un’area food, una postazione beverage, gazebo adibiti a spogliatoi, servizi igienici e spazi dedicati all’accoglienza del pubblico e degli atleti. L’obiettivo del progetto è promuovere la pallacanestro in tutte le sue forme, facendo dello sport uno strumento di inclusione sociale, educazione, aggregazione e valorizzazione delle differenze. Il nome Celebrity Games, volutamente al plurale, esprime l’idea che ogni persona che vive il basket, indipendentemente dall’età, dal livello tecnico o dalla propria condizione, possa essere protagonista della manifestazione.

Nel corso delle due settimane si alterneranno tornei di basket 3×3, competizioni 5 contro 5, tornei maschili, femminili, misti e amatoriali, attività dedicate al Minibasket e numerose iniziative rivolte a giovani, famiglie e appassionati. Particolare rilievo sarà dato alle iniziative dedicate allo sport inclusivo, con la partecipazione di realtà che rappresentano le eccellenze della pallacanestro accessibile. Il programma comprenderà un torneo di Baskin e Basket Special, competizioni dedicate alla Nazionale Basket Sordi, incontri di Basket in Carrozzina ed eventi pensati per mettere in luce il valore dello sport come strumento di integrazione e abbattimento delle barriere. Tra gli appuntamenti più significativi è previsto anche un Torneo Istituzionale, che vedrà scendere in campo le rappresentative della Nazionale del Parlamento, del Comune di Roma Capitale, della Regione Lazio e di Sport e Salute, offrendo un’importante occasione di incontro tra istituzioni, cittadini e mondo dello sport, nel segno della partecipazione e del fair play. Il programma sportivo sarà arricchito da incontri tra squadre “Friends & Partners”, dalla tradizionale sfida Celebrity Games Roma vs Milano, dai tornei Over 40, dalle semifinali e finali del torneo principale e dal consueto Celebrity Game, la partita-evento che vedrà protagonisti artisti, ex atleti, personaggi dello spettacolo e ospiti del mondo dello sport.

L’iniziativa sarà accompagnata anche da un ricco calendario di eventi culturali dedicati alla pallacanestro, con presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, listening party e momenti di confronto con protagonisti del panorama sportivo e culturale. Un programma che conferma il basket non soltanto come disciplina agonistica, ma anche come autentico stile di vita e fenomeno sociale. Durante tutta la manifestazione sarà previsto un accompagnamento musicale di sottofondo a basso volume, nel rispetto del contesto urbano e della fruizione del parco. Soltanto in occasione delle serate conclusive del fine settimana e della festa finale sono previsti momenti di intrattenimento musicale con orario esteso fino alle ore 2.00, mentre nelle restanti giornate le attività termineranno entro la mezzanotte. I Celebrity Games 2026 si confermano così un progetto capace di unire sport, cultura, inclusione e socialità, coinvolgendo atleti professionisti, amatori, istituzioni, associazioni e cittadini in un grande evento aperto a tutti, con l’obiettivo di promuovere i valori della pallacanestro e valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della città di Roma.

“Siamo orgogliosi di ospitare la quinta edizione dei Celebrity Games in uno dei luoghi più rappresentativi del nostro territorio. Il Parco del Colle Oppio diventa, per due settimane, uno spazio aperto alla partecipazione, all’inclusione e alla socialità, dove lo sport si trasforma in uno strumento di incontro tra persone, generazioni e realtà diverse. Manifestazioni come questa valorizzano il patrimonio pubblico, promuovono stili di vita sani e contribuiscono a rafforzare il senso di comunità, coinvolgendo cittadini, famiglie, associazioni e istituzioni in un progetto condiviso. Oggi più che mai è importante riempire i nostri spazi pubblici di esempi positivi, occasioni di aggregazione sana e presìdi di comunità: è anche così che si risponde agli episodi di violenza che hanno interessato il territorio, restituendo ai cittadini luoghi vissuti, sicuri e partecipati “, dichiara la presidente del Municipio I Roma Centro, Lorenza Bonaccorsi. “Celebrity Games rappresenta un esempio concreto di come cultura e sport possano dialogare e arricchirsi reciprocamente. Accanto alle competizioni sportive, il programma propone incontri, presentazioni, proiezioni e momenti di approfondimento che raccontano la pallacanestro come fenomeno culturale, sociale e identitario. Portare tutto questo nel cuore della città significa rendere gli spazi pubblici luoghi vivi, accessibili e capaci di generare partecipazione, inclusione e nuove occasioni di crescita collettiva”, afferma l’Assessore alla Cultura del Municipio I Roma Centro, Giulia Silvia Ghia.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)