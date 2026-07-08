Obesità, Sbraccia (Ibdo): “Raddoppia prevalenza tra 18-34 anni, soprattutto donne”

(Adnkronos) – “Il dato più rilevante emerso quest’anno è il raddoppio della prevalenza dell’obesità nella fascia di età 18-34 anni, soprattutto tra le donne. È un segnale che richiede particolare attenzione, anche perché riguarda donne in età fertile e sappiamo quanto la salute materna possa influenzare, già durante la vita intrauterina, quella del bambino lungo tutto il corso della vita”. Lo ha detto Paolo Sbraccia, presidente di Ibdo Foundation e professore dell’Università di Roma Tor Vergata, intervenendo a Roma all’ottava edizione dell’Italian Barometer Obesity Forum, ‘Obesità in Italia 2026: dati, impatti, prospettive politico-sanitarie e legislative di intervento’.

“L’Osservatorio ci consente ormai di avere una fotografia dell’evoluzione del fenomeno nel tempo – ha aggiunto Sbraccia – e, se nelle altre fasce d’età e nella popolazione maschile la situazione appare sostanzialmente stabile, questo incremento tra le giovani donne rappresenta uno smottamento progressivo che merita un approfondimento. Resta inoltre elevata la preoccupazione per l’obesità infantile, che continua ad interessare un bambino su quattro”. Secondo Sbraccia, il dato “segue ancora una volta il gradiente Nord-Sud” e dovrebbe essere diffuso in particolare negli ambiti ostetrico-ginecologici, proprio per l’importanza che la prevenzione e la gestione dell’obesità assumono nella tutela della salute materna e delle future generazioni.

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