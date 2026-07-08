Wimbledon, oggi Cobolli-Fery: orario, precedenti e dove vederla in tv

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Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 8 luglio, il tennista romano sfida la grande sorpresa del torneo, il britannico Arthur Fery – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Londra. Cobolli negli ottavi ha sconfitto il tre set l’australiano Alex De Minaur, mentre Fery, in tabellone grazie ad una wild-card, ha superato in 5 set il bulgaro Grigor Dimitrov.

La sfida tra Cobolli e Fery è in programma oggi, mercoledì 8 luglio, come secondo match dalle 14.30 dopo il quarto di finale femminile tra la toscana Jasmine Paolini e l’ucraina Marta Kostyuk. Tra Cobolli e Fery, entrambi nati nel 2002, c’è un solo precedente che risale allo scorso gennaio al primo turno dell’Australian Open, vinto da Fery in tre set.

Cobolli-Fery sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

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