24.8 C
Firenze
mercoledì 8 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, insulti razzisti a IShowSpeed: Fifa apre un’indagine

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Insulti razzisti verso IShowSpeed. Il celebre youtuber americano, che vanta quasi 60 milioni di iscritti tra YouTube e TikTok, sta seguendo i Mondiali 2026 live sui propri canali, filmandosi nelle sue ormai note reactions. Speed, il cui vero nome è Darren Jason Watkins Jr, secondo quanto mostrato da un video diventato virale sui social, sarebbe stato aggredito verbalmente da un tifoso argentino durante la sfida tra l’Albiceleste e Capo Verde, valida per i sedicesimi di finale del torneo. 

La Fifa ha comunicato di aver aperto un’indagine dopo essere venuta a conoscenza dei fatti: “La Coppa del Mondo Fifa è una celebrazione di unità, diversità e rispetto”, ha dichiarato il massimo organismo di governo del calcio mondiale in un comunicato, “riunisce persone, culture e comunità provenienti da tutto il mondo e chiunque agisca in modo da minare questi valori non è il benvenuto nel nostro gioco”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
24.8 ° C
25.3 °
22.1 °
75 %
0.5kmh
85 %
Mer
33 °
Gio
38 °
Ven
38 °
Sab
38 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2318)ultimora (1385)Video Adnkronos (505)sport (120)salute (89)Tecnologia (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati