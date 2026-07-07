24.8 C
Firenze
mercoledì 8 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tifoso sventola bandiera Israele, ct Egitto si infuria e se la prende con un fotografo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Una bandiera di Israele usata come ‘sfottò’ verso il ct dell’Egitto. Oggi, martedì 7 luglio, la Nazionale africana è stata battuta dall’Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 per 3-2, al termine di una partita folle e che conduceva 0-2 prima della rimonta nel finale dell’Albiceleste, guidata da Lionel Messi. 

In una partita molto nervosa e piena di episodi contestati, gli animi si sono accesi anche sulle tribune di Atlanta, dove un tifoso argentino ha riservato un ‘pensiero speciale’ per Hossam Hassan, il commissario tecnico dell’Egitto, che durante la conferenza stampa della vigilia aveva parlato di quanto sta succedendo in Palestina: “Se una persona, in qualsiasi parte del mondo, non prova compassione per il popolo palestinese, allora ha perso parte della sua umanità”, ha detto Hassan. 

Parole però che non sono state ascoltate da alcuni tifosi argentini. Uno di loro si è infatti presentato allo stadio con una bandiera israeliana, sventolandola a bordo campo in direzione del ct egiziano. La reazione di Hassan è rabbiosa: prima urla verso il tifoso di abbassare la bandiera e poi se la prende con un fotografo, reo di avergli ‘puntato’ la fotocamera troppo vicina al volto. Il tutto è stato ripreso in un video diventato rapidamente virale sui social. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
24.8 ° C
25.3 °
22.1 °
75 %
0.5kmh
85 %
Mer
33 °
Gio
38 °
Ven
38 °
Sab
38 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2318)ultimora (1385)Video Adnkronos (505)sport (120)salute (89)Tecnologia (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati