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Nato, Meloni al vertice di Ankara: “Con Trump rapporti cordiali”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Con il presidente degli Usa Donald Trump ci sono “rapporti cordiali”. E’ la risposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a chi le chiede, al suo rientro in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di governo della Nato, come sia andata con il presidente degli Stati Uniti d’America. La premier, che ha parlato camminando, ha replicato con un secco “vi ho già risposto” a chi le ha chiesto se ci sia stato un chiarimento con Trump, dato che sedevano allo stesso tavolo. Nello stesso hotel di Meloni alloggiano, tra gli altri, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier olandese Rob Jetten e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 

La presidente del Consiglio, a quanto si apprende, ha cenati allo stesso tavolo del presidente Trump nel palazzo di Bestepe ad Ankara, sede del vertice Nato. Al tavolo anche il padrone di casa, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere Friedrich Merz con la moglie Charlotte, il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte.  

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