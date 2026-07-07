33.6 C
Firenze
martedì 7 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Argentina, Messi guida rimonta con Egitto e… scoppia a piangere

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lionel Messi piange ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 7 luglio, l’Argentina ha battuto l’Egitto per 3-2 al termine di una partita folle, con l’Albiceleste che è riuscita a completare una rimonta da sogno recuperando da 0-2 nel finale. A guidare la rimonta, ovviamente, è stato proprio Messi, che ha riscattato un primo tempo nero culminato nel rigore sbagliato al 21′. 

Prima Messi ha sfornato l’assist per il gol di Romero che ha riaperto la partita, poi ha segnato il gol del momentaneo 2-2 all’83’. A fine partita, dopo la rete decisiva di Enzo Fernandez in pieno recupero, Messi ha sfogato tutta la sua tensione scoppiando a piangere al centro del campo, prima di ricevere l’abbraccio di tutti i suoi compagni di squadra e iniziare la festa. 

L’Argentina, grazie al suo capitano, torna così ai quarti di finale del Mondiale, dopo il trionfo in Qatar del 2022. Il pianto di Messi è andato avanti per diversi minuti oltre il fischio finale, con Scaloni che è entrato in campo per abbracciare, e ringraziare, l’ex attaccante del Barcellona. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
33.6 ° C
33.9 °
31.5 °
41 %
1.8kmh
25 %
Mar
32 °
Mer
34 °
Gio
38 °
Ven
39 °
Sab
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2306)ultimora (1376)Video Adnkronos (505)sport (118)salute (89)Tecnologia (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati