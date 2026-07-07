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Argentina-Egitto, gol annullato a Ziko e proteste: Salah furioso

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Proteste e polemiche in Argentina-Egitto. Oggi, martedì 7 luglio, l’Albiceleste ha sfidato la Nazionale africana negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in una partita segnata anche da alcuni episodi arbitrali. Il più controverso arriva a inizio ripresa, quando all’Egitto viene annullato il gol del raddoppio firmato da Ziko. 

Succede tutto al 58′. Una palla recuperata dà il via alla ripartenza letale dell’Egitto guidata da Salah. L’attaccante del Liverpool serve con i tempi perfetti Ziko, che batte Martinez in uscita per il raddoppio egiziano. L’urlo di gioia però viene strozzato in gola dal Var, che richiama l’arbitro al monitor per un possibile fallo su Lisandro Martinez a inizio azione. 

Le immagini mostrano effettivamente un pestone di un giocatore dell’Egitto sul difensore argentino, con la rete che viene così annullata tra le proteste furiose di Salah e della panchina africana. 

 

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