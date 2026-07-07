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Argentina, choc Messi contro Egitto: sbaglia rigore e centra il palo su punizione

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Lionel Messi choc in Argentina-Egitto. Oggi, martedì 7 luglio, l’Albiceleste ha sfidato la Nazionale africana agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in una partita condizionata dall’errore del capitano argentino, che ha sbagliato un calcio di rigore nel corso del primo tempo. 

Al 20′ Tagliafico si infila in area ma viene atterrato da Hassan e l’arbitro indica il dischetto. L’Egitto protesta, con la panchina africana praticamente in campo, ma il direttore di gara è sicuro e il Var conferma la decisione del campo. A calciare si presenta Messi, che proprio come con l’Austria incrocia il sinistro ma sbaglia. 

Il portiere dell’Egitto Shobeir indovina l’angolo e devia il pallone, in realtà nemmeno troppo angolato. L’Egitto esulta e l’Argentina si dispera, con Messi che sbaglia così il suo secondo rigore consecutivo in questo Mondiale. Poco dopo, al 39′ Messi prova a farsi perdonare e calcia su punizione dalla trequarti: il suo tiro supera la barriera e centra il palo. 

 

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