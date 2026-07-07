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Sinner, il siparietto con una bambina: ferma il gioco e saluta

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner cuore d’oro. Oggi, martedì 7 luglio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Struff nei quarti di finale di Wimbledon 2026, raggiungendo le semifinali dopo aver vinto lo Slam di Londra lo scorso anno. Durante il match Sinner si è concesso anche un simpatico siparietto con una bambina seduta sulle tribune. 

Quando il numero 1 del mondo si preparava a servire, una bambina ha urlato: “Jannik!”, provocando le risate del pubblico. Sinner ha alzato lo sguardo scuotendo la mano per salutare, prendendosi gli applausi di tutti gli spettatori del campo 1. 

Sinner ha allargato il sorriso per qualche secondo, poi è tornato a guardare la pallina ritrovando la concentrazione. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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