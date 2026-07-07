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Wimbledon, Djokovic-Auger Aliassime – Diretta

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(Adnkronos) – Novak Djokovic torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 7 luglio, il serbo, sette volte vincitore sull’erba londinese, sfida il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale dello Slam di Londra. Il numero uno otto del mondo, agli ottavi, ha avuto la meglio sul russo Roman Safiullin, mentre Auger Aliassime, numero 4 del ranking Atp, ha superato al quinto set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Dove vedere il match? La partita sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

Il vincente del match affronterà venerdì sul campo centrale il numero uno del mondo Jannik Sinner.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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