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Tutto il Belgio ‘trolla’ Trump, nello spogliatoio è Trump Dance

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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – La Trump Dance per celebrare la vittoria. Il Belgio batte 4-1 gli Stati Uniti negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 e negli spogliatoi festeggia con il ballo del presidente degli Stati Uniti. La Trump Dance, sulle note di YMCA, corona la giornata speciale dei Diavoli Rossi con un ‘omaggio’ al presidente degli Stati Uniti, che si era speso – con un’ingerenza senza precedenti – per far cancellare la squalifica dell’attaccante americano Falorin Balogun. In campo, al fischio finale, a muovere i primi passi è Romelu Lukaku. Negli spogliatoi, però, ballano tutti… 

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